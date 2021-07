Montouliers Mairie Hérault, Montouliers Visite guidée du village Mairie Montouliers Catégories d’évènement: Hérault

Cette visite commentée vous permettra de découvrir les différents sites et curiosités du village. Vous grimperez jusqu’à l’ancien Château de Monte Olerio ayant appartenu aux archevêques de Narbonne, par les petites rues étroites, composées de marches pavées de galets, fraîchement restaurées, avant de redescendre à la fontaine romaine. Visite commentée du village de Montouliers. Mairie 3 rue de la Mairie, 34310 Montouliers Montouliers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

