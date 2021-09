Vachères Musée Pierre MARTEL Alpes-de-Haute-Provence, Vachères Visite guidée du village et du musée Musée Pierre MARTEL Vachères Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mémoire de Pierre – Mémoire d’Hommes Aménagé dans l’école du village, le musée Pierre MARTEL, permet de d”couvrir un patrimoine local remarcable. Pièces maîtresses : le bachitherium, un fossile d’un herbivore quasiment complet, âgé de 30 millions d’années, et du Guerrier de Vachères, statue d’un soldat gallo-romain de l’époque d’Auguste. Outils préhistoriques de silex, poteries, urnes en verre et gravures soulignent la rencontre entre Mémoire de Pierres et Mémoire d’Hommes

Venez découvrir les riches collections des fossiles, d'outils préhistoriques et d'objets antiques dans ce petit musée municipal de Haute provence

