Hautes-Pyrénées

Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan Beaudéan, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Beaudéan. Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan 2021-07-06 15:00:00 – 2021-07-06 17:00:00 Rendez-vous devant l’église BEAUDEAN

Beaudéan Hautes-Pyrénées Tarif :4€

Protocole sanitaire :

– Toutes les visites (Maison des Ferrère, églises, villages) sont soumises au port du masque (guides et visiteurs).

– Les distances réglementaires (4m2/visiteur) devront être respectées.

– Visite de la maison des Ferrère : pas plus de 4 personnes à la fois.

– Visite village + église : pas plus de 5 personnes à la fois.

– Visite des églises : pas plus de 6 personnes à la fois.

Il est conseillé de réserver sa visite en téléphonant au 06 16 66 04 90

