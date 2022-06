Visite guidée du village Eschbourg Eschbourg Catégories d’évènement: 67320

Eschbourg

Visite guidée du village Eschbourg, 24 août 2022, Eschbourg. Visite guidée du village Eschbourg

2022-08-24 – 2022-08-24

Aux portes du Parc naturel régional des Vosges du Nord, niché entre le plateau lorrain et les hauteurs de La Petite Pierre, Graufthal a toujours intrigué les voyageurs de passage dans la région. Le village doit sa renommée à de curieuses habitations troglodytiques qui s'abritent au pied des falaises, des maisons uniques en Alsace. Dans un cadre bucolique de grès et de forêt, Christine Wolf, animatrice du patrimoine vous emmènera gratuitement dans les ruelles de ce petit hameau, entre anecdotes et curiosités. Ensuite, Marc Burckhart, guide bénévole des maisons des rochers évoquera le chantier de fouilles de l'ancienne abbaye. Pour poursuivre votre découverte, nous vous invitons à visiter les curieuses Maisons des Rochers (visite payante : 3€ par personne). Rendez-vous devant les maisons des rochers pour le départ de la visite. Durée : 1h – visite guidée du village gratuite, visite des maisons des rochers payante (3€ par personne). Sur inscription au 03 88 70 42 30.

