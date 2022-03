Visite guidée du village de Vinsobres (Baladez Curieux) Vinsobres Vinsobres Catégories d’évènement: Drôme

Vinsobres

Visite guidée du village de Vinsobres (Baladez Curieux) Vinsobres, 6 juillet 2022, Vinsobres. Visite guidée du village de Vinsobres (Baladez Curieux) Vinsobres

2022-07-06 17:00:00 – 2022-07-06 19:00:00

Vinsobres Drôme Vinsobres Venez découvrir le patrimoine de l’ancien village de Vinsobres et retracer son histoire depuis le moyen âge grâce aux anecdotes des habitants d’hier et d’aujourd’hui. info@baronnies-tourisme.com +33 4 75 26 36 63 http://baronnies-tourisme.com/ Vinsobres

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vinsobres Autres Lieu Vinsobres Adresse Ville Vinsobres lieuville Vinsobres Departement Drôme

Vinsobres Vinsobres Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vinsobres/

Visite guidée du village de Vinsobres (Baladez Curieux) Vinsobres 2022-07-06 was last modified: by Visite guidée du village de Vinsobres (Baladez Curieux) Vinsobres Vinsobres 6 juillet 2022 Drôme Vinsobres

Vinsobres Drôme