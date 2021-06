Visite guidée du village de Vareilles Vareilles, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vareilles.

Vareilles Saône-et-Loire Vareilles

EUR Situé au cœur du Brionnais, à la croisée des voies romaines, Vareilles est un charmant village typique du pays, façonné par l’embouche. Il a notamment préservé deux superbes demeures, à l’architecture intéressante, datant respectivement du XIIème et du XVème s., et son église peut s’enorgueillir d’avoir l’un des plus beaux clochers du pays. Venez découvrir la vie rurale du Brionnais à travers celle du village !

Règlement sur place. Départ de l’Eglise de Vareilles.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Sud Brionnais

contact@tourisme-sudbrionnais.fr +33 3 85 28 16 35

