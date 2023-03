Visite guidée du village de Sagonne Sagonne Sagonne Catégories d’Évènement: Cher

Sagonne

Visite guidée du village de Sagonne, 8 août 2023, Sagonne Sagonne. Visite guidée du village de Sagonne Sagonne Cher

2023-08-08 10:30:00 – 2023-08-08 12:00:00 Sagonne

Cher Sagonne Situé sur l’itinéraire convoité de Bourges à Sancoins, découvrez ce village médiéval et son patrimoine en cheminant de l’église Saint-Laurent au lavoir en passant par la place du château et de ses douves. Situé sur l’itinéraire convoité de Bourges à Sancoins, découvrez ce village médiéval et son patrimoine en cheminant de l’église Saint-Laurent au lavoir en passant par la place du château et de ses douves. ©Pays Loire Val d’Aubois

Sagonne

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Sagonne Autres Lieu Sagonne Adresse Sagonne Cher Ville Sagonne Sagonne Departement Cher Lieu Ville Sagonne

Sagonne Sagonne Sagonne Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sagonne sagonne/

Visite guidée du village de Sagonne 2023-08-08 was last modified: by Visite guidée du village de Sagonne Sagonne 8 août 2023 cher Sagonne Sagonne, Cher

Sagonne Sagonne Cher