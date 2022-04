Visite guidée du village de Petersbach Petersbach, 29 juin 2022, Petersbach.

Visite guidée du village de Petersbach Petersbach

2022-06-29 – 2022-06-29

Petersbach 67290 Petersbach

L’Office de Tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre organise le mercredi 29 juin de 15h à 16h une visite guidée du village de Petersbach. Christine Wolf, animatrice du patrimoine, évoquera l’histoire de ce petit village de près de 650 habitants niché entre le plateau lorrain et le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

A l’occasion de cette sortie, les visiteurs partiront à la découverte de l’habitat traditionnel avec ses magnifiques décors et encadrements de porte sculptés en grès des Vosges. Histoire, anecdotes et curiosités agrémenteront le fil de la visite.

Rendez-vous devant l’église protestante, rue de la Division Leclerc. Durée : environ 1h30 Chaussures de marche conseillées. Sur inscription au 03 88 70 42 30.

