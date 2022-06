Visite guidée – Du village de pêcheur à la station balnéaire Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: 35800

Saint-Briac-sur-Mer

Visite guidée – Du village de pêcheur à la station balnéaire Saint-Briac-sur-Mer, 4 novembre 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Bureau d'information touristique 49 Grande rue

2022-11-04

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Cheminez entre les villas balnéaires majestueuses et les ruelles étroites du vieux bourg afin d’en découvrir le passé maritime. Vous tomberez sous le charme de ce joli village de pêcheurs ! Durée : 1h30 Tarif plein : 6 €

Tarif réduit (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima

sociaux, PMR) : 4 €

Gratuit – 7 ans Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé à l’entrée de la visite. Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de

Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com. Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des mesures gouvernementales.

