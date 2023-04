Visite guidée du village de Passy EN HAUT DES MARCHES OU DE L’ESCALATOR VERS RUE MARIETTA ALBONI, 26 avril 2023, Paris.

Le mercredi 26 avril 2023

de 14h15 à 16h15

.Tout public. payant

17 €

Pensez à vous inscrire pour la visite guidée par Delphine Lanvin du village de Passy le mercredi 26 avril.

Le village de Passy, ancien hameau au charme tranquille, fut une colline occupée par des moines puis un lieu de villégiature prisé de l’aristocratie au siècle des Lumières. Rattaché à Paris au XIXè siècle, l’ancien bourg est devenu un quartier bourgeois et cossu. Nous irons sur les traces de son passé champêtre : ruelles étroites, volées d’escaliers, vieilles pierres, coteaux pentus, mais également sur les pas de ses habitants dont certains illustres : religieux, carriers et champignonniers, curistes rue des eaux, cavistes au musée du vin, aristocrates à l’hôtel de Lamballe. Nous évoquerons aussi les écrivains Rousseau, Balzac, Maupassant et Nerval, l’architecte avant-gardiste Perret, Benjamin Franklin et l’ingénieur Delessert. Nous finirons par la rue de l’Annonciation, charmante rue semi-piétonne et cœur commerçant, bordée par deux églises couplées et un marché couvert très alléchant avant d’aboutir au quartier animé de la place et rue de Passy.

Contact : https://bit.ly/43pyuRv 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/43pyuRv

