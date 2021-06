Visite guidée du village de Montory, ancien bourg royal Montory, 17 août 2021-17 août 2021, Montory.

Visite guidée du village de Montory, ancien bourg royal 2021-08-17 17:30:00 – 2021-08-17

Montory Pyrénées-Atlantiques Montory

EUR 6 6 Le mont Bégousse où l’on exploitait des mines de fer jusqu’en 1860 environ. Le puits d’eau très riche en hydrogène sulfuré utilisé au 19e siècle dans les bains de Cazenave.

La falaise Harguibel : rocher-école d’escalade, présence de percnoptères. Borne frontière entre la Soule et le Barétous, entre le Pays Basque et le Béarn. Le village de Montory : ancien bourg royal. L’église Notre-Dame de l’Assomption, fortifiée à l’origine. La place de la Fontaine et la maison Haùras où fut hébergée une famille juive pendant la seconde guerre mondiale.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme. Rendez-vous à l’église de Montory. Visite assurée à partir de 4 personnes inscrites.

Le mont Bégousse où l’on exploitait des mines de fer jusqu’en 1860 environ. Le puits d’eau très riche en hydrogène sulfuré utilisé au 19e siècle dans les bains de Cazenave.

La falaise Harguibel : rocher-école d’escalade, présence de percnoptères. Borne frontière entre la Soule et le Barétous, entre le Pays Basque et le Béarn. Le village de Montory : ancien bourg royal. L’église Notre-Dame de l’Assomption, fortifiée à l’origine. La place de la Fontaine et la maison Haùras où fut hébergée une famille juive pendant la seconde guerre mondiale.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme. Rendez-vous à l’église de Montory. Visite assurée à partir de 4 personnes inscrites.

+33 5 59 28 51 28

Le mont Bégousse où l’on exploitait des mines de fer jusqu’en 1860 environ. Le puits d’eau très riche en hydrogène sulfuré utilisé au 19e siècle dans les bains de Cazenave.

La falaise Harguibel : rocher-école d’escalade, présence de percnoptères. Borne frontière entre la Soule et le Barétous, entre le Pays Basque et le Béarn. Le village de Montory : ancien bourg royal. L’église Notre-Dame de l’Assomption, fortifiée à l’origine. La place de la Fontaine et la maison Haùras où fut hébergée une famille juive pendant la seconde guerre mondiale.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme. Rendez-vous à l’église de Montory. Visite assurée à partir de 4 personnes inscrites.

Robert Espelette

dernière mise à jour : 2021-06-24 par