Visite guidée du village de Monceaux Monceaux, 14 mai 2022, Monceaux.

Visite guidée du village de Monceaux Monceaux

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 16:00:00

Monceaux Oise Monceaux

Partez à la rencontre du charmant village rural de Monceaux blotti entre espaces boisés et marais classés en zone Natura 2000. Un passionné vous fera remonter le temps et vous dévoilera l’histoire, le patrimoine Moncéen et les anecdotes de ce village. A découvrir !

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

©CCPOH

Monceaux

