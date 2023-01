Visite guidée du village de Loudenvielle Loudenvielle Loudenvielle OT de la Vallée du Louron, CDT65 Loudenvielle Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-02-21 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-21 12:00:00 12:00:00

Hautes-Pyrénées Loudenvielle Visite guidée du village de Loudenvielle par une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire

Renseignements : 06 42 17 66 31 – inscription sur place ou réservation office du tourisme de Loudenvielle tarifs : 5€/ ad – 3€ – de 18 ans / étudiant lycéens personnes handicapées- Gratuit – de 10 ans

RDV devant l’Office de Tourisme. Visite guidée du village de Loudenvielle par une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire pah@aure-louron.fr +33 6 42 17 66 31 https://patrimoine-aure-louron.fr/ Office de Tourisme LOUDENVIELLE Loudenvielle

