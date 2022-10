VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE LA SALVETAT-SUR-AGOUT La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hrault

La Salvetat-sur-Agout

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE LA SALVETAT-SUR-AGOUT La Salvetat-sur-Agout, 28 octobre 2022, La Salvetat-sur-Agout. VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Place des Archers La Salvetat-sur-Agout Hrault

2022-10-28 – 2022-10-28 La Salvetat-sur-Agout

Hrault Avis aux amateurs de patrimoine et d’histoire, de découvertes et d’anecdotes ! Cette visite est faite pour vous ! Avec Camille, Guide-Conférencière, arpentez les ruelles de cette ancienne sauveté médiévale, émerveillez-vous des petits trésors cachés au détour d’une ruelle, remontez plus de 1000 ans d’histoire, des premiers pèlerins de Saint Jacques de Compostelle aux fines bulles de son eau minérale qui fait sa renommée…

Réservation obligatoire. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents durant tout le long de la visite. Départ à 10h30 devant le BIT de la Salvetat (prévoir d’arriver 10 min avant). Avis aux amateurs de patrimoine et d’histoire, de découvertes et d’anecdotes ! Blandine GOS

La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Place des Archers La Salvetat-sur-Agout Hrault Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hrault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE LA SALVETAT-SUR-AGOUT La Salvetat-sur-Agout 2022-10-28 was last modified: by VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE LA SALVETAT-SUR-AGOUT La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 28 octobre 2022 Hrault La Salvetat-sur-Agout Place des Archers La Salvetat-sur-Agout Hrault

La Salvetat-sur-Agout Hrault