Saint-Pair-sur-Mer Rue saint Laurent 50380 Saint pair sur Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Visite guidée du village de Kairon Rue saint Laurent 50380 Saint pair sur Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Visite guidée du village de Kairon Rue saint Laurent 50380 Saint pair sur Mer, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Pair-sur-Mer. Visite guidée du village de Kairon

Rue saint Laurent 50380 Saint pair sur Mer, le samedi 18 septembre à 14:30

Du premier ermitage qui surplombait la mare de Bouillon au monument aux morts de 1914-1918, venez découvrir l’étonnante histoire de ce village qui s’est construit autour de son église fondée au XIIe siécle.

A partir de 5 ans.

Découverte de l’histoire du village. Rue saint Laurent 50380 Saint pair sur Mer rue saint Laurent 50380 Saint Pair sur Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Rue saint Laurent 50380 Saint pair sur Mer Adresse rue saint Laurent 50380 Saint Pair sur Mer Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Rue saint Laurent 50380 Saint pair sur Mer Saint-Pair-sur-Mer