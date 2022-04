Visite guidée du village de Hunawihr, 6 juillet 2022, .

Visite guidée du village de Hunawihr

2022-07-06 19:15:00 – 2022-09-14 20:15:00

Visite commentée de l’église et du cimetière fortifiés (XVe) et du village, classé parmi “les Plus Beaux Villages de France”.

Ensemble architectural unique, classé monument historique.

Bâtie sur une butte à l’écart du village, l’église est entourée d’une enceinte hexagonale, flanquée de 6 bastions semi-circulaires percés de meurtrières. fresques du XVe relatant la légende de St-Nicolas, pratique des deux cultes: catholique et protestant.

Avis aux passionnés de l’Alsace ! Cette visite est faite pour vous ! Le temps d’une heure, suivez le guide au travers des ruelles de ce village viticole, classé parmi les Plus Beaux Villages de France.

Visite commentée de l’église et du cimetière fortifiés (XVe) et du village, classé parmi “les Plus Beaux Villages de France”.

Ensemble architectural unique, classé monument historique.

Bâtie sur une butte à l’écart du village, l’église est entourée d’une enceinte hexagonale, flanquée de 6 bastions semi-circulaires percés de meurtrières. fresques du XVe relatant la légende de St-Nicolas, pratique des deux cultes: catholique et protestant.

dernière mise à jour : 2022-02-23 par