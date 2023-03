Visite guidée du village de Douelle Douelle Douelle Catégories d’Évènement: Douelle

Lot

Visite guidée du village de Douelle, 27 mai 2023, Douelle Douelle. Visite guidée du village de Douelle Ecole primaire Douelle Lot

2023-05-27 15:00:00 – 2023-05-27 Douelle

Lot Douelle EUR Départ : Devant l’école primaire de Douelle Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme ou sur la page d’accueil de notre site internet www.cahorsvalleedulot.com, dans le rectangle jaune « réservez en direct – activités culturelles – visites guidées & escape game » puis voir « les activités ». Le long des belles rives du Lot, arpentez le village de Douelle au patrimoine séculaire, dans les pas de la riche bourgeoisie marchande du 13éme siècle, des soldats de la guerre de Cent Ans, ou bien des bateliers, tonneliers et verriers qui ont animé ses marchés et ses rues. Mais le décor ne s’arrête pas à ce glorieux passé, la fresque d’un artiste local et le pont suspendu le prouvent amplement. ©J.Morel

Douelle

dernière mise à jour : 2023-02-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Douelle, Lot Autres Lieu Douelle Adresse Ecole primaire Douelle Lot Ville Douelle Douelle Departement Lot Lieu Ville Douelle

Douelle Douelle Douelle Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douelle douelle/

Visite guidée du village de Douelle 2023-05-27 was last modified: by Visite guidée du village de Douelle Douelle 27 mai 2023 Douelle Ecole primaire Douelle Lot Lot

Douelle Douelle Lot