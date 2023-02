Visite guidée du village de Bazicourt, 10 juin 2023, Bazicourt Bazicourt.

Visite guidée du village de Bazicourt

Bazicourt Oise

2023-06-10 – 2023-06-10

Bazicourt

Oise

Bazicourt

Durant cette visite, le public découvrira l’histoire du village et la richesse du patrimoine encore présent : lavoir, cressonnière, l’église Saint Nicolas, la contentieuse… Partez à la rencontre de ce village rural reconnue pour son calme et sa tranquillité, idéalement situé en bordure du bois de Villette. Un passionné vous fera remonter le temps.

A découvrir !

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Durant cette visite, le public découvrira l’histoire du village et la richesse du patrimoine encore présent : lavoir, cressonnière, l’église Saint Nicolas, la contentieuse… Partez à la rencontre de ce village rural reconnue pour son calme et sa tranquillité, idéalement situé en bordure du bois de Villette. Un passionné vous fera remonter le temps.

A découvrir !

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

©OTPOH

Bazicourt

dernière mise à jour : 2023-02-07 par