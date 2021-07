Artonne Maison canoniale. Artonne, Puy-de-Dôme Visite guidée du village d’Artonne Maison canoniale. Artonne Catégories d’évènement: Artonne

Puy-de-Dôme

Visite guidée du village d'Artonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison canoniale.

L’association Initiatives et Idées Limagne Nord organise trlks visites guidées du village d’Artonne, d’une durée de 2 heures. Le rendez-vous est à la maison canoniale, place de l’église à côté de la collégiale. L’accueil se fait autour de l’exposition “Artonne vue du ciel”, composée de panneaux montrant des vues aériennes du village, accompagnées de comentaires historiques. La déambulation dans le village fera découvrir l’église romane, les remparts, les fontaines, les maisons vigneronnes, les maisons bourgeoises…

Visite gratuite. Départs à 10h et 14 h, le samedi 18 septembre et 14 h le dimanche 19 septembre.

Maison canoniale. Place de l'église 63460 Artonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

