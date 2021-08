Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier, Cher Visite guidée du village d’Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier Catégories d’évènement: Apremont-sur-Allier

Cher

Visite guidée du village d’Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier, 29 août 2021, Apremont-sur-Allier. Visite guidée du village d’Apremont-sur-Allier 2021-08-29 10:30:00 – 2021-08-29 12:00:00

Apremont-sur-Allier Cher Apremont-sur-Allier Dans ce village labellisé parmi les “Plus beaux villages de France”, découvrez l’histoire des carriers, des mariniers et la transformation entreprise par le maître de forges Eugène Schneider, propriétaire du château fin 19e siècle. Dans ce village labellisé parmi les “Plus beaux villages de France”, découvrez l’histoire des carriers, des mariniers et la transformation entreprise par le maître de forges Eugène Schneider, propriétaire du château fin 19e siècle. Dans ce village labellisé parmi les “Plus beaux villages de France”, découvrez l’histoire des carriers, des mariniers et la transformation entreprise par le maître de forges Eugène Schneider, propriétaire du château fin 19e siècle. ©Pays Loire Val d’Aubois dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Apremont-sur-Allier, Cher Autres Lieu Apremont-sur-Allier Adresse Ville Apremont-sur-Allier lieuville 46.90647#3.0478