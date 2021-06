Châtel-Censoir Châtel-Censoir Châtel-Censoir, Yonne Visite guidée du village Châtel-Censoir Châtel-Censoir Catégories d’évènement: Châtel-Censoir

Yonne

Visite guidée du village Châtel-Censoir, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Châtel-Censoir. Visite guidée du village 2021-07-15 – 2021-07-15

Châtel-Censoir Yonne Châtel-Censoir Yonne EUR Découverte de l’histoire et du patrimoine de Châtel-Censoir. +33 3 86 81 01 98 Découverte de l’histoire et du patrimoine de Châtel-Censoir.

Détails Catégories d’évènement: Châtel-Censoir, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Châtel-Censoir Adresse Ville Châtel-Censoir lieuville 47.53088#3.63438