Argileum, ancien atelier de poterie, le dimanche 19 septembre à 10:30

Le centre historique de Saint-Jean-de-Fos a conservé toutes ses caractéristiques médiévales fait de ruelles étroites et sinueuses, et de maisons accolées les unes contre les autres. Deux importants faubourgs furent bâtis au XIVe siècle et étaient protégés par des ouvrages d’entrée. Mais l’intérêt patrimonial de Saint-Jean-de-Fos n’est pas seulement urbain ou architectural. En effet, ce village est un lieu dans lequel se perpétue une tradition vieille de plus de 600 ans. Entrevue sur les façades des maisons au travers d’éléments de faîtages, de descentes de chenaux et de gouttières, de divers décors carrelés, la poterie vernissée de Saint-Jean-de-Fos a marqué l’histoire de ce lieu. Un savoir-faire transmis de père en fils, la création de dynasties due à l’appartenance à ce corps de métier, un village qui vécut au rythme de sa tradition et qui la perpétue encore de nos jours.

