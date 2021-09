Vesoul Vesoul Haute-Saône, Vesoul Visite guidée du vieux Vesoul Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul Haute-Saône Vesoul Haute-Saône EUR Balade dans le centre ancien de Vesoul, à la découverte de la petite et de la grande Histoire. Monuments inoubliables, passages secrets, détails pleins de charme ou encore figures locales, levez le syeux et laissez-vous porter ! Places limitées – inscription auprès de la maison du tourisme : 03 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr +33 3 84 76 07 82 Balade dans le centre ancien de Vesoul, à la découverte de la petite et de la grande Histoire. Monuments inoubliables, passages secrets, détails pleins de charme ou encore figures locales, levez le syeux et laissez-vous porter ! Places limitées – inscription auprès de la maison du tourisme : 03 84 76 07 82 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

