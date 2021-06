Visite guidée du Viaduc de Mussy-sous-Dun Mussy-sous-Dun, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Mussy-sous-Dun.

Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire Mussy-sous-Dun

5 5 EUR Cet ouvrage d’art remarquable est aujourd’hui le témoin de la grande époque du chemin de fer. Il atteste d’un passé industriel faste et d’une mémoire sociale. Le viaduc de Mussy est sans doute l’un des plus importants et spectaculaires ouvrages d’art en pierre construit pour les besoins des chemins de fer au XIXème siècle.

Au cours de cette visite, vous découvrirez comment l’arrivée du chemin de fer est un enjeu pour l’économie locale et comment elle transforme le paysage social avec l’installation d’ouvriers migrants. les différentes étapes de construction du viaduc seront abordées ainsi que les problèmes politiques, techniques, financiers rencontrés.

Règlement sur place. Départ de la visite au pied du viaduc.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Sud Brionnais

