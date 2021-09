Visite guidée du viaduc de Garabit “le géant de la Truyère” Viaduc de Garabit, 18 septembre 2021, Ruynes-en-Margeride.

Visite guidée du viaduc de Garabit “le géant de la Truyère”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Viaduc de Garabit

Venez revivre l’histoire du “géant de la Truyère”, ce gigantesque pont de fer et de lumière, œuvre de Léon Boyer et Gustave Eiffel. Construit entre 1880 et 1884, grâce au travail acharné des 400 ouvriers, cet ouvrage d’art qui permit de désenclaver le massif central impressionne encore aujourd’hui.

Gratuit, passe sanitaire et masque obligatoire

Viaduc de Garabit Garabit, 15320 Ruynes-en-Margeride Ruynes-en-Margeride Cantal



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00