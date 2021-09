Argenteuil Quartier du Val-Notre-Dame Argenteuil, Val-d'Oise Visite guidée du Val-Notre-Dame “Mon quartier en paysage” Quartier du Val-Notre-Dame Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Quartier du Val-Notre-Dame, le samedi 16 octobre à 15:00

À l’occasion de l’exposition “Paysage(s) Argenteuil”, nous vous proposons de découvrir le quartier du Val-Notre-Dame et les multiples architectures qui le jalonnent, à travers le prisme d’images présentant l’évolution des divers paysages et de son histoire.

Réservation obligatoire

Quartier du Val-Notre-Dame RDV 164 boulevard du Général-Delambre 95100 Argenteuil

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T17:00:00

