Visite guidée du triforium de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens Amiens

Amiens Somme C’est depuis les cimes que l’on découvre le mieux la forêt ! À une vingtaine de mètres de hauteur, profitez de cette occasion unique de découvrir ces hautes futaies de colonnes gothiques depuis le triforium de Notre-Dame, habituellement fermé au public. Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

RDV devant l’Office de Tourisme

Billetterie auprès du guide-conférencier.

patrimoine@amiens-metropole.com http://bit.ly/resaAMAH

RDV devant l’Office de Tourisme

Billetterie auprès du guide-conférencier.

S. Crampon

