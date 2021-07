Lectoure Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Gers, Lectoure Visite guidée du Trésor Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Visite guidée du Trésor Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, 18 septembre 2021, Lectoure. Visite guidée du Trésor

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais

Ouverture exceptionnelle des deux salles contenant les vêtements liturgiques et les plus belles pièces d'orfèvrerie. Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

