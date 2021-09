Visite guidée du tombeau de Colbert (église Saint-Eustache, 1er) Église Saint-Eustache, 18 septembre 2021, Paris.

Après trois mois de restauration au printemps 2020, le tombeau de Jean-Baptiste Colbert, réalisé en 1665 par Antoine Coysevox et Jean-Baptiste Tuby, deux des plus grands sculpteurs du règne de Louis XIV, a retrouvé tout son éclat. C’est au cœur de Paris, dans la prestigieuse église Saint-Eustache, que le célèbre ministre du Roi-Soleil décida d’y établir sa demeure éternelle. Grande figure politique du XVIIe siècle, homme d’affaire ambitieux et stratège, il n’en était pas moins très attaché à sa paroisse des Halles, soucieux de l’embellir et de l’entretenir. Après toute une vie au service du royaume, Colbert est inhumé en 1683 dans l’édifice majestueux, qui fut le témoin de sa piété et de ses largesses. **Rendez-vous à l’entrée de l’église**, au niveau du 1 rue Montmartre. PASSE SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE PRÉSENT À L’ÉVÉNEMENT. [En cas d’absence, veuillez vous désinscrire en cliquant sur ce lien](https://widget.weezevent.com/ticket/desinscription-jep-2021)

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, La Ville de Paris vous propose d'assistez à une visite guidée du tombeau de Colbert qui se situe dans l'église Saint-Eustache (1er)

Église Saint-Eustache, Paris



18-19 septembre 2021