Théâtre Monsigny, le samedi 18 septembre à 15:00

(Re)construit en 1860, ce théâtre à l’italienne vous livre le secret de sa nouvelle transformation. En compagnie de l’architecte, rendez-vous sur le chantier pour découvrir l’envers du décor . En compagnie de l’architecte, rendez-vous sur le chantier du théâtre pour découvrir l’envers du décor Théâtre Monsigny Rue Monsigny – 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

