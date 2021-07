Besançon Théâtre Ledoux - scène nationale "Les deux scènes" Besançon, Doubs Visite guidée du théâtre Ledoux Théâtre Ledoux – scène nationale « Les deux scènes » Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Visite guidée du théâtre Ledoux Théâtre Ledoux – scène nationale « Les deux scènes », 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Besançon. Visite guidée du théâtre Ledoux

Théâtre Ledoux – scène nationale « Les deux scènes », le dimanche 19 septembre à 16:00

Le Théâtre Ledoux s’élève en 1778, sur des plans de Claude Nicolas Ledoux, selon une conception nouvelle pour l’époque. La salle est détruite par un incendie en 1958, puis reconstruite. Au programme : visites et conférence. Découvrez le théâtre Ledoux, du sol au plafond ! Théâtre Ledoux – scène nationale « Les deux scènes » 49 rue Mégevand, 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Théâtre Ledoux - scène nationale "Les deux scènes" Adresse 49 rue Mégevand, 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Théâtre Ledoux - scène nationale "Les deux scènes" Besançon