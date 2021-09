Pontoise L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais Pontoise, Val-d'Oise Visite guidée du théâtre de Points- Communs-l’Apostrophe L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais, le samedi 18 septembre à 16:00

Suivez le guide… vous grimperez jusqu’au gril au dessus de la scène, tomberez nez à nez avec Miles (Davis), Pina (Baush) et Peter (Brook) et d’autres dans les loges, apprendrez pourquoi le mot « corde » est imprononçable sur un plateau de théâtre, ce qu’est la boîte à sel… l’entrée des artistes et de L’apostrophe, s’ouvre à vous ! Pass sanitaire exigé

Sur inscription

Au théâtre des Louvrais à Pontoise, venez découvrir l’invisible agitation qui se cache derrière le décor. L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais Place de la Paix 95300 Pontoise Pontoise Les Louvrais Val-d’Oise

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

