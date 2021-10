Paris Bibliothèque Drouot île de France, Paris Visite guidée du Théâtre de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’évènement: île de France

La Bibliothèque Drouot vous emmène au théâtre ! La salle est le spectacle… Inauguré en 1896 et classé Monument historique, l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet compte parmi les plus belles salles à l’italienne de Paris. Aux richesses architecturales du théâtre s’ajoute un inestimable patrimoine artistique marqué par la figure de Louis Jouvet qui a dirigé le théâtre de 1934 à 1951. Nous vous proposons de venir découvrir ce lieu magique de l’intérieur, invités par son équipe. Le mardi 9 novembre, de 18h30 à 19h30, sur réservation. Animations -> Visite guidée Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot Paris 75009

