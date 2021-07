Nîmes Centre Pablo Neruda Gard, Nîmes Visite guidée du théâtre Christian Liger Centre Pablo Neruda Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Centre Pablo Neruda, le samedi 18 septembre à 14:00

Découvrez l’envers du décor du théâtre Christian Liger. Le 18 septembre marque la sortie de résidence de la compagnie Myriam Soulanges qui présentera une étape de travail de sa nouvelle création chorégraphique, le récit autobiographique, Cover. Visite guidée samedi de 14h à 16h – durée 1h Rencontre avec Myriam Soulanges samedi à 16h

Durée : 1h

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

