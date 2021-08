Vaison-la-Romaine Sites antiques de Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine, Vaucluse Visite guidée du théâtre antique Sites antiques de Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse

Visite guidée du théâtre antique Sites antiques de Vaison-la-Romaine, 19 septembre 2021, Vaison-la-Romaine. Visite guidée du théâtre antique

Sites antiques de Vaison-la-Romaine, le dimanche 19 septembre à 11:00

Témoin de la prospérité de la ville antique de Vasio Julia Vocontiorum, il est l’un des rares édifices publics, aujourd’hui visible, qui composait l’ensemble monumental de la cité.

– pass sanitaire obligatoire pour toute personne de 18 ans et plus – port de votre masque obligatoire à partir de 11 ans au cours de la visite – mise à disposition de gel hydro-alcoolique – respect des mesures de distanciation

Visite guidée du théâtre antique Sites antiques de Vaison-la-Romaine rue Burrus 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu Sites antiques de Vaison-la-Romaine Adresse rue Burrus 84110 Vaison-la-Romaine Ville Vaison-la-Romaine lieuville Sites antiques de Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine