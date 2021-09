Salon-de-Provence Théâtre Armand Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Visite guidée du théâtre à l’italienne Théâtre Armand Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

DÉCOUVERTE D’UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE(S)… **Se présenter 15 minutes avant le début de la visite** (2 visites par jour: 10h et 15h). Durée 1h30 à 2h

Inscription obligatoire, places limitées.

Visite guidée du théâtre à l’italienne : salle, scène, coulisses, loges et de tout ce que le spectateur ne voit pas Théâtre Armand 67, boulevard Nostradamus 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

