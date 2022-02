Visite guidée du théâtre 1903 Lons-le-Saunier, 25 février 2022, Lons-le-Saunier.

Visite guidée du théâtre 1903 place du 11 novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier

2022-02-25 – 2022-02-25 place du 11 novembre Office de tourisme

Lons-le-Saunier Jura

EUR Visite guidée de ce théâtre à l’italienne restauré en 1996 dans ses velours et ses ors d’origine.

Montez sur scène découvrez les loges, le foyer et prenez de la hauteur au poulailler….

Rdv Office de Tourisme 10h

5€/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans

Pas de réservation mais masques et pass sanitaire

accueil@lons-jura.fr +33 3 84 24 65 01

place du 11 novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier

