du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Suivez un médiateur-trice à la découverte du Temple de Mars, l’un des plus grands sanctuaires gallo-romains de l’ouest de la Gaule. L’architecture du lieu et les cérémonies religieuses n’auront plus de secrets pour vous !

Visite guidée de 30 min en compagnie d’un·e médiateur·trice

Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit "Temple de Mars" Route D94, 22130, Corseul Créhen

