Découvrez le Technicentre Normandie, site de Sotteville. Dans ce centre de maintenance, habituellement inaccessible au public, sont réparés, entretenus et nettoyés les trains des Lignes Normandes. Vous visiterez les ateliers de maintenance, les installations spécifiques et une rame OMNEO. Les visiteurs seront accueillis par groupes de 8 personnes maximum. Vous découvrirez l’univers industriel méconnu de maintenance, préventive et curative, du matériel ferroviaire. Durée estimée de la visite : 1 heure. Un départ de groupe toutes les demi-heures. Inscription obligatoire (à partir du 1er septembre).

Présentation d’une pièce d’identité valide, ouverture des sacs. Port de chaussures plates et fermées fortement conseillé. Port de jupe ou robe fortement déconseillé (passerelles transparentes).

Venez visiter le Technicentre Normandie, site de Sotteville, habituellement inaccessible au public. Vous découvrirez l’univers d’un centre SNCF de maintenance de trains. Technicentre Normandie site de Sotteville 12 chemin de la mi-voie-, Rampe du Pont de Quatre Mares, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime

