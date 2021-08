Visite guidée du Technicentre industriel SNCF Nevers Languedoc Technicentre industriel SNCF Nevers Languedoc, 18 septembre 2021, Varennes-Vauzelles.

Fondés entre 1911 et 1912, les ateliers de Vauzelles ont traversé un siècle pour devenir le Technicentre industriel Nevers Languedoc qu’on connaît aujourd’hui. Venez à la rencontre du patrimoine architectural et ferroviaire qui se cachent derrière son grand mur d’enceinte et découvrez les secrets de la maintenance des trains. En une heure et demie, vous verrez l’histoire du site, ses différentes influences mais aussi le panorama des métiers et des savoir-faire en action au quotidien au sein de ce site industriel qui rayonne sur l’ensemble du territoire. Un avant-goût de votre visite ici : [https://www.youtube.com/watch?v=paDAjtMpYTE](https://www.youtube.com/watch?v=paDAjtMpYTE)

