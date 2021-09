Boucan-Canot TÉAT Plein air Boucan-Canot Visite guidée du TÉAT Plein Air TÉAT Plein air Boucan-Canot Catégorie d’évènement: Boucan-Canot

Propriété du Département de La Réunion, le TÉAT Plein Air a été inauguré en 1970. Construit par l’architecte Jean Tribel, ce théâtre bien connu des Réunionnais est entièrement composé de béton brut. Niché dans un écrin de verdure dans les hauteurs de Saint-Paul, il a été inscrit en 2012, au titre des monuments historiques. Assistez à l’une de nos visites guidées pour découvrir ou re-découvrir ce lieu unique et vous initier à l’univers du spectacle vivant… Cour ou jardin, brutalisme ou théâtre antique : tout, tout, tout, vous saurez tout sur le TÉAT Plein Air ! En partenariat avec l’École d’architecture de La Réunion.

Entrée libre, sur inscription

Journées nationales de l’architecture TÉAT Plein air Route du theatre 97434 Saint-Paul Boucan-Canot Grand Fond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T09:45:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T10:45:00;2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T11:45:00

