Visite guidée du Street Art « Echantillonnage » Le Laminoir Decazeville

Decazeville

Visite guidée du Street Art « Echantillonnage » Le Laminoir, 18 septembre 2021, Decazeville. Visite guidée du Street Art « Echantillonnage »

Le Laminoir, le samedi 18 septembre à 17:30

Techniques employées, anecdotes liées à la création, clés pour comprendre les œuvres présentées et vous donner envie de poursuivre votre découverte artistique dans les rues de Decazeville.

Rdv sur le parking du Laminoir

Lors d’un parcours à pied dans le centre-ville, découvrez quelques œuvres parmi les 23 fresques réalisées lors du festival de Street Art Murs Murs. Le Laminoir Le Laminoir, 12300 Decazeville Decazeville Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:30:00

