Visite guidée du stade nordique des Tuffes Prémanon, 29 septembre 2021, Prémanon.

Visite guidée du stade nordique des Tuffes 2021-09-29 – 2021-09-29

Prémanon Jura

EUR 20 20 Plonger dans les coulisses des Stars du circuit Mondial – Profession ; Athlète de Haut Niveau

Accompagné d’un moniteur de l’ESF, venez découvrir les installations du stade du Pôle France Nordique et les différentes activités qui y sont pratiquées. Saut, biathlon, ski de fond et combiné nordique n’auront plus de secret pour vous. Le stade des Tuffes est un site international qui a accueilli en 2020, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne et accueillera en Janvier 2022 une coupe du monde de ski de fond.

Activité familiale, accessible à tous à partir de 6 ans. Tarif unique : 20€/personne – l’activité est assurée à partir de 6 participants.

+33 3 84 60 55 56

Plonger dans les coulisses des Stars du circuit Mondial – Profession ; Athlète de Haut Niveau

Accompagné d’un moniteur de l’ESF, venez découvrir les installations du stade du Pôle France Nordique et les différentes activités qui y sont pratiquées. Saut, biathlon, ski de fond et combiné nordique n’auront plus de secret pour vous. Le stade des Tuffes est un site international qui a accueilli en 2020, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne et accueillera en Janvier 2022 une coupe du monde de ski de fond.

Activité familiale, accessible à tous à partir de 6 ans. Tarif unique : 20€/personne – l’activité est assurée à partir de 6 participants.

dernière mise à jour : 2021-09-08 par