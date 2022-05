Visite guidée du square Emile Lechten Square Émile Lechten Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Jardin emblématique de la ville de Belfort, le Square Lechten a bénéficié d’une opération de renouvèlement de son patrimoine arboré lors de travaux d’extension fraichement achevés. Au travers d’une visite guidée organisée par le service « Cadre de Vie », venez découvrir la soixantaine de nouvelles espèces récemment implantées. Sélectionnés en fonction de leur résilience aux changements climatiques, des sujets tels que l’Arbre de fer, le Sapin de Chine, ou encore le Charme du Caucase vous surprendront par leur atypisme. Cette promenade didactique permettra d’échanger sur les particularités du lieu (statuaire, historique…), et sera l’occasion de communiquer sur les modes de gestion/techniques employées (mosaiculture, élagage) sur ce site.

