Visite guidée du site Richelieu avec livret FALC (Facile à lire et à comprendre) Bibliothèque nationale de France (site de Richelieu) Paris, vendredi 26 avril 2024.

Visite guidée du site Richelieu avec livret FALC (Facile à lire et à comprendre) Pour les 20 ans du festival de la MVE, la BnF propose une programmation exceptionnelle à destination des structures accueillant des personnes en situation de handicap et/ou des groupes du champ social Vendredi 26 avril, 13h30 Bibliothèque nationale de France (site de Richelieu) Exoneration

Début : 2024-04-26T13:30:00+02:00 – 2024-04-26T15:00:00+02:00

Découverte du berceau historique de la Bibliothèque nationale de France et de la renaissance de ce site patrimonial d’exception. La visite de cet ancien palais du cardinal Mazarin, à la fois bibliothèque et musée, haut lieu de recherches et de culture, propose une déambulation dans les espaces classés parmi les plus somptueux du site Richelieu.

La visite se fait avec un livret FALC d’accompagnement.

richelieu salle ovale