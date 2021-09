Valbonne Valbonne Alpes-Maritimes, Valbonne Visite guidée du site du Moulin de la Valmasque et des vestiges de l’aqueduc romain des Bouillides Valbonne Valbonne Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Valbonne, le dimanche 19 septembre à 10:00

Départ en bus à 10h00 depuis le parking extérieur de l’Hôtel de Ville, passage à 10h15 au rond point de l’Ile Verte et à 10h30 au rond point de la Médiathèque. Partez à la découverte de ce patrimoine architectural remarquable. Durée 2 heures environ.

Inscription obligatoire au 04 93 12 34 58

Découverte des vestiges de l’aqueduc romain de la Bouillide qui alimentait en eau la ville d’Antibes et de son histoire, ainsi que le domaine des trois moulins acquis par la Commune Valbonne 1 place de l’Hotel de ville 06560 VALBONNE Valbonne Les Bouillides Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Valbonne Autres Lieu Valbonne Adresse 1 place de l'Hotel de ville 06560 VALBONNE Ville Valbonne lieuville Valbonne Valbonne