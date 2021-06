Visite guidée du site du Grand Canon Zillisheim, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Zillisheim.

Visite guidée du site du Grand Canon 2021-07-03 – 2021-07-04

Zillisheim Haut-Rhin Zillisheim

EUR Découvrez l’histoire de ce site hors du commun, niché au coeur de la forêt de Zillisheim.

Entre 1915 et 1916, l’armée allemande a installé dans la forêt de Zillisheim, un canon de marine appelé « Langer Max ». Le tube pesait 80 tonnes et faisait 17m de long. Il tirait des obus de 380mm d’un poids de 750kg sur une distance de 45km. Ce canon qui avait pour mission de tirer à grands coups sur Belfort et la vallée de Saint Amarin, était en réalité un plan de diversion ….

Ayant été démantelé après la désaffection du site, bien des questions n’ont pas trouvé de réponses à ce jour, ce qui rend sa découverte encore plus passionnante.

Les galeries du site sont accessibles uniquement avec un guide.

La majeure partie de la visite se passe dans les galeries.

La température à l’intérieur des galeries souterraines est de 10 à 12° toute l’année.

Prévoir des vêtements chauds et des chaussures imperméables adaptées à la marche en milieu naturel.

Tous les mineurs doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Le site comporte des reliefs et des escaliers qui ne permettent qu’un accès limité aux personnes à mobilité réduite.

