Site des Forges de la Hunaudière, le samedi 14 mai à 19:00

Visite guidée « Un siècle de la vie du village de la Hunaudière à partir de 1850 » La vie du village des forges de la fin XIXème jusque dans les années 1970 Départ 19h du parking de la chapelle Renseignements et réservation : Les Amis des Forges de la Hunaudière – 02 40 28 94 29 ou [contact@lesforgesdelahunaudiere.fr](mailto:contact@lesforgesdelahunaudiere.fr) [http://www.lesforgesdelahunaudiere.fr](http://www.lesforgesdelahunaudiere.fr) Ancien site métallurgique du Pays de Châteaubriant, les bâtiments, visibles encore aujourd’hui, rappellent l’importance du passé industriel du village. Site des Forges de la Hunaudière La Hunaudière 44590 sion-les-mines Sion-les-Mines Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:30:00

Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Sion-les-Mines

Lieu Site des Forges de la Hunaudière
Adresse La Hunaudière 44590 sion-les-mines
Ville Sion-les-Mines

