du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Cet ancien site d’extraction de pierre calcaire d’une belle couleur dorée caractéristique du Sud-Beaujolais, a fourni toute la région lyonnaise en matériaux de construction du XVème au milieu du XXème siècle. C’est la seule carrière du Rhône aménagée pour la visite. D’une grande valeur historique et patrimoniale, c’est aussi une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Visite guidée du site des carrières de Glay Carrières de Glay Saint Germain sur L’Arbresle, 69210 Saint-Germain-sur-l’Arbresle Saint-Germain-sur-l’Arbresle Saint-Germain-sur-l’Arbresle Rhône

