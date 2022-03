VISITE GUIDÉE DU SITE DE L’ANCIEN COUVENT Loir en Vallée Loir en Vallée Catégories d’évènement: Loir en Vallée

Sarthe

VISITE GUIDÉE DU SITE DE L’ANCIEN COUVENT Loir en Vallée, 2 avril 2022, Loir en Vallée. VISITE GUIDÉE DU SITE DE L’ANCIEN COUVENT Loir en Vallée

2022-04-02 – 2022-04-02

Loir en Vallée Sarthe SAMEDI 02 AVRIL – À 15H

RDV à La Chapelle-Gaugain/Loir-en-Vallée, parking place des Sœurs franciscaines VISITE GUIDÉE du site de l’ancien couvent et de la chapelle des Sœurs franciscaines Servantes de Marie, à La Chapelle-Gaugain.

Durée : 1h. Réservation en ligne possible. SAMEDI 02 AVRIL – À 15H

RDV à La Chapelle-Gaugain/Loir-en-Vallée, parking place des Sœurs franciscaines VISITE GUIDÉE du site de l’ancien couvent et de la chapelle des Sœurs franciscaines Servantes de Marie, à La Chapelle-Gaugain.

Durée : 1h. Réservation en ligne possible. Loir en Vallée

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Loir en Vallée, Sarthe Autres Lieu Loir en Vallée Adresse Ville Loir en Vallée lieuville Loir en Vallée Departement Sarthe

Loir en Vallée Loir en Vallée Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loir-en-vallee/

VISITE GUIDÉE DU SITE DE L’ANCIEN COUVENT Loir en Vallée 2022-04-02 was last modified: by VISITE GUIDÉE DU SITE DE L’ANCIEN COUVENT Loir en Vallée Loir en Vallée 2 avril 2022 Loir en Vallée sarthe

Loir en Vallée Sarthe